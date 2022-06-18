Учні Волинського ліцею відмовилися від випускного і віддали всі гроші на допомогу ЗСУ

За її словами, учні Колківського ліцею вирішили не святкувати випускний. Тому вони зібрали кошти та передали їх на потреби Збройних Сил України.

Учні ліцею зібрали 6 500 гривень та передали їх координаторці волонтерського центру.

"Сьогодні гордість переповнює серце і душу за наших молодих людей. Шана і глибока повага вам, випускники, батьки та педагоги. Щасливої долі, здійснення мрій, мирного неба", - написала вона.

Випускники ліцею передали гроші на потреби ЗСУ (facebook.com/manevichi)

Допис координаторки Маневицького волонтерського центру зібрав багато лайків та коментарів. Користувачі пишуть, що вчинок дітей безцінний: