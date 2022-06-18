Учні Волинського ліцею відмовилися від випускного і віддали всі гроші на допомогу ЗСУ

В Україні все ще триває війна і діти жертвують усім, щоб ЗСУ змогли подолати російських окупантів.
Зокрема, учні Куклівського ліцею, що у Волинській області, вирішили зібрати гроші та передати їх на потреби ЗСУ. Такий вчинок дітей допомагає наблизити перемогу України.
Про це повідомила координаторка Маневицького волонтерського центру Валентина Ковальчук у Facebook.
За її словами, учні Колківського ліцею вирішили не святкувати випускний. Тому вони зібрали кошти та передали їх на потреби Збройних Сил України.
Учні ліцею зібрали 6 500 гривень та передали їх координаторці волонтерського центру.
"Сьогодні гордість переповнює серце і душу за наших молодих людей. Шана і глибока повага вам, випускники, батьки та педагоги. Щасливої долі, здійснення мрій, мирного неба", - написала вона.
Випускники ліцею передали гроші на потреби ЗСУ (facebook.com/manevichi)
Допис координаторки Маневицького волонтерського центру зібрав багато лайків та коментарів. Користувачі пишуть, що вчинок дітей безцінний:
Додамо, що учні київської школи відмовилися від випускного і віддали всі гроші ЗСУ. Зібрані гроші діти пожертвували до фонду "Повернись живим".
Також ми писали, що 10-річний українець передав всі свої заощадження для ЗСУ.
Окрім того, маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти армії.