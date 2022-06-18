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Учні Волинського ліцею відмовилися від випускного і віддали всі гроші на допомогу ЗСУ

Вискники зібрали кошта передали на ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні все ще триває війна і діти жертвують усім, щоб ЗСУ змогли подолати російських окупантів.

Зокрема, учні Куклівського ліцею, що у Волинській області, вирішили зібрати гроші та передати їх на потреби ЗСУ. Такий вчинок дітей допомагає наблизити перемогу України.

Про це повідомила координаторка Маневицького волонтерського центру Валентина Ковальчук у Facebook.

За її словами, учні Колківського ліцею вирішили не святкувати випускний. Тому вони зібрали кошти та передали їх на потреби Збройних Сил України.

Учні ліцею зібрали 6 500 гривень та передали їх координаторці волонтерського центру.

"Сьогодні гордість переповнює серце і душу за наших молодих людей. Шана і глибока повага вам, випускники, батьки та педагоги. Щасливої долі, здійснення мрій, мирного неба", - написала вона.

Випускники ліцею передали гроші на потреби ЗСУ (facebook.com/manevichi)

Допис координаторки Маневицького волонтерського центру зібрав багато лайків та коментарів. Користувачі пишуть, що вчинок дітей безцінний:

  • Молодці. Нехай щастить вам в подальшому житті, щоб ви ніколи більше не знали війни;
  • Подяка батькам за правильне виховання;
  • Горджуся вами, випускники 2022 ліцею села Кукли;
  • Такий вчинок заслуговує великої поваги.

Додамо, що учні київської школи відмовилися від випускного і віддали всі гроші ЗСУ. Зібрані гроші діти пожертвували до фонду "Повернись живим".

Також ми писали, що 10-річний українець передав всі свої заощадження для ЗСУ.

Окрім того, маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти армії.

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