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Ученики Волынского лицея отказались от выпускного и отдали все деньги на помощь ВСУ

Новина українською →
Волинська область, Суббота 18 июня 2022 16:51
Ученики Волынского лицея отказались от выпускного и отдали все деньги на помощь ВСУ Выскники собрали средства передали на ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине все еще идет войнаі дети жертвуют всем, чтобы ВСУ смогли преодолеть российских оккупантов.

В частности, ученики Кукловского лицея, что в Волынской области, решили собрать деньги и передать их на нужды ВСУ. Такой поступок детей помогает приблизить победу Украины.

Об этом сообщила координатор Маневичского волонтерского центра Валентина Ковальчук в Facebook.

По ее словам, ученики Колковского лицея решили не праздновать выпускной. Поэтому они собрали средства и передали их на нужды Вооруженных Сил Украины.

Ученики лицея собрали 6 500 гривен и передали их координаторше волонтерского центра.

"Сегодня гордость переполняет сердце и душу за наших молодых людей. Почет и глубокое уважение вам, выпускники, родители и педагоги. Счастливой судьбы, исполнения желаний, мирного неба", - написала она.

Ученики Волынского лицея отказались от выпускного и отдали все деньги на помощь ВСУ

Выпускники лицея передали деньги на нужды ВСУ (facebook.com/manevichi)

Сообщение координатора Маневичского волонтерского центра собрало много лайков и комментариев. Пользователи пишут, что поступок детей бесценен:

  • Молодцы. Пусть везет вам в дальнейшей жизни, чтобы вы никогда больше не знали войны;
  • Благодарность родителям за правильное воспитание;
  • Горжусь вами, выпускники 2022 лицея села Куклы;
  • Такой поступок заслуживает большого уважения.

Добавим, что ученики киевской школы отказались от выпускного и отдали все деньги ВСУ. Собранные деньги дети пожертвовали в фонд "Вернись живым".

Также мы писали, что 10-летний украинец передал все свои сбережения для ВСУ.

Кроме того, маленький украинец изготавливает и продает браслеты, чтобы помочь армии.

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