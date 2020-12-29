Выпускники в 2021 году смогут получить премию за высокие баллы ВНО: условия и суммы

Выпускники могут получить премии в 2021 году за ВНО (Коллаж РБК-Украина)

Участники внешнего независимого оценивания (ВНО) смогут получить премию за высокие баллы в 2021 году. Кабинет министров одобрил проект указа президента о премиях для участников ВНО, которые получили общее среднее образование и получили по результатам тестирования максимальное количество баллов.

В проекте документа указано, что премий будет 20 и выплачиваться по итогам ВНО они будут с 2021 года ежегодно. Каждая премия составит 5 тысяч гривен и выплачиваться будет полностью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

По регламенту правительства, утвержденный проект будет передан на подпись президенту, и только после этого он вступит в действие.

"Необходимо поощрять и материально поддерживать одаренных учеников, которые своими достижениями в учебе способствуют повышению авторитета нашего государства на международной арене и подтверждают высокий уровень образования в Украине", - рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Стоит отметить, что премии получат те выпускники, которые по результатам ВНО смогут набрать 200 баллов по двум или более учебным предметам.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что регистрация на пробное ВНО начнется уже 5 января. Продлится она до 19 января. Выпускники смогут выбрать только один предмет, а стоимость пробного ВНО будет колебаться от 195 до 255 гривен.

Также ранее мы писали о том, что в 2021 году учеников ждут сюрпризы при прохождении ВНО.