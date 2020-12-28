ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Названа дата регистрации на пробное ВНО-2021

Киев, Понедельник 28 декабря 2020 16:21
Названа дата регистрации на пробное ВНО-2021
Фото: ЗНО (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

В Украине с 5 января стартует регистрация на пробное Внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2021 году. Регистрация продлится до 19 января включительно.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Из-за эпидситуации в следующем году каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться по регионам: в пределах от 195 до 255 грн.

"Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования", - говорится в сообщении.

Тестирование будут по таким предметам: украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки. Они состоятся 10 апреля 2021 года.

Результаты пробного ВНО для участников будут обнародованы на их информационных страницах 16 апреля. Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться по регионам: в пределах от 195 до 255 грн.

Напомним, дополнительные предметы Внешнего независимого оценивания могут стать платными.

Ранее Министерство образования и науки утвердило график подготовки и проведения ВНО 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ВНО

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь