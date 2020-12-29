Випускники в 2021 році зможуть отримати премію за високі бали ЗНО: умови та суми

Випускники можуть отримати премії в 2021 році за ЗНО (Колаж РБК-Україна)

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) зможуть отримати премію за високі бали у 2021 році. Кабінет міністрів схвалив проєкт указу президента про премії для учасників ЗНО, які отримали загальну середню освіту та отримали за результатами тестування максимальну кількість балів.

В проєкті документа зазначено, що премій буде 20 і виплачуватися за підсумками ЗНО вони будуть з 2021 року щорічно. Кожна премія становитиме 5 тисяч гривень і буде виплачуватися повністю. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства освіти та науки України.

За регламентом уряду, затверджений проєкт буде переданий на підпис президенту, і тільки після цього він вступить в дію.

"Необхідно заохочувати й матеріально підтримувати обдарованих учнів, які своїми досягненнями у навчанні сприяють підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені та засвідчують високий рівень освіти в Україні", - розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Варто відзначити, що премії отримають ті випускники, які за результатами ЗНО зможуть набрати 200 балів з двох або більше навчальних предметів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що реєстрація на пробне ЗНО розпочнеться вже 5 січня. Триватиме вона до 19 січня. Випускники зможуть вибрати тільки один предмет, а вартість пробного ЗНО буде коливатися від 195 до 255 гривень.

Також раніше ми писали про те, що у 2021 році учнів чекають сюрпризи при проходженні ЗНО.