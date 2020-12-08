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В Украине могут отменить ВНО в 2021 году: каких категорий это коснется

Вторник 08 декабря 2020 15:17
В Украине могут отменить ВНО в 2021 году: каких категорий это коснется
В 2021 году ВНО могут отменить для нескольких категорий (Фото: УНИАН)
Автор: Анна Шиканова

Выпускников в 2021 году могут освободить от обязательной государственной итоговой аттестации в форме ВНО. В первую очередь это связано с эпидемической ситуацией в стране.

Как объяснил и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко в комментарии для издания Osvita.ua, в Украине уже разработано несколько новых моделей проведения ВНО в 2021 году и в некоторых из них предлагается освободить от обязательной аттестации в форме ВНО соискателей полного общего среднего образования.

Приоритетной моделью стала та, в которой выпускники смогут самостоятельно выбрать аттестацию – в учебном заведении, письменная или устная форма, с использованием дистанционных технологий или в форме ВНО. Однако, по словам Бойко, выпускники, которые готовятся поступать в высшее учебное заведение, должны будут пройти ВНО обязательно. Результаты ГИА будут установлены всем выпускникам, которые заканчивают получение образования полного общего среднего образования. Тем, кто захочет это сделать в своем учебном заведении – достаточно будет подать заявление.

"В результате выбора указанной модели уменьшится количество участников ВНО по каждому предмету, а соответственно, и общее количество участников. Такая ситуация связана с тем, что значительная часть участников тестирования из числа учеников заведения высшего образования и часть из числа учеников заведений профессионального (профессионально-технического) образования регистрируется для участия в ВНО исключительно с целью пройти ГИА", - отметил Бойко.

Он добавил, что в соответствии с законодательством прохождение ГИА на уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам должен обязательно осуществляться в форме ВНО кроме случаев, определенных законодательством.

"В связи с этим, в случае выбора этой модели проведения ВНО-2021, Верховная Рада должна принять соответствующие законодательные изменения, которые приведут в норму возможность проведения в 2021 году ГИА на уровень полного общего среднего образования не только в форме ВНО", - подчеркнул Бойко.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе с 2021.

А также рассказывали о том, что выпускникам в 2021 году приготовили "сюрпризы" с ВНО.

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