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Выпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу Гирша

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 18:41
Выпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу Гирша Фото: Рейтинг лучших высших учебных заведений в Украине в 2022 году (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине составили рейтинг лучших украинских заведений высшего образования по индексу Гирша. Показатель учитывается на многих данных, в том числе и научные публикации, цитирование.

Какие университеты в Украине лучшие в 2022 году, и какие стоит выбрать для поступления, рассказали на сайте Osvita.

Первое место в рейтинге занимает Киевский национальный университет им. Шевченко. У этого учебного заведения самый высокий рейтинг.

Выпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу ГиршаНа втором месте оказался Харьковский национальный университет им. Каразина.

Выпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу ГиршаТретье место занял Одесский национальный университет им. Мечникова. В прошлом году он занимал четвертое место.

Выпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу ГиршаЧетвертую ступеньку занял Львовский национальный университет им. Франка. Год назад этот университет был на третьем месте.

Выпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу ГиршаНа пятом месте среди лучших университетов Украины оказался Национальный университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского".

Выпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу ГиршаШестое место занял Черновицкий национальный университет им. Федьковича.

Выпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу ГиршаНа седьмой позиции рейтинга расположился Сумской государственный университет. Заведение улучшило свои позиции на один пункт.

Выпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу ГиршаВосьмое место в рейтинге отдали Национальному университету "Львовская политехника". В прошлом году Львовская политехника была на 7 месте.

Выпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу ГиршаА Львовский национальный медицинский университет им. Данилы Галицкого - на девятом месте.

Выпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу ГиршаЗамыкает десятку лучших университетов Украины Прикарпатский национальный университет им. Стефаника. Университет за год выбился в первую десятку и прыгнул сразу на две ступеньки вверх.

Выпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу ГиршаА вот так выглядит рейтинг лучших учебных заведений в Украине в 2022 году:

Выпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу ГиршаВыпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу ГиршаВыпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу ГиршаВыпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу ГиршаВыпускникам на заметку: лучшие университеты Украины по индексу Гирша

Напомним, ранее мы писали о том, как поступить в европейский университет во время войны.

А также рассказывали о том, как получить документ об образовании, если школа разрушена или находится в оккупации.

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Рейтинг образование университеты
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