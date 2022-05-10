Как получить документ об образовании, если школа разрушена или находится в оккупации

В Министерстве образования и науки Украины подготовили рекомендации для родителей школьников, которые находятся на временно оккупированных территориях. В частности, родителям объяснили, что нужно делать для получения документов об образовании.

Как школьникам окончить учебный год и получить документ об образовании, рассказали на сайте Osvita.

Что нужно сделать родителям:

1. Подать заявление о зачислении в любое заведение среднего образования на безопасной территории Украины (помощь в выборе заведения оказывают органы управления образования 14 областей и города Киева, а также департаменты образования и науки Донецкой, Харьковской, Николаевской и Запорожской областных военных администраций).

2. Завершить обучение и пройти оценивание согласно рекомендациям Минобразования, которые были утверждены указом от 1 апреля 2020 года №290.

3. Свидетельство о получении базовом или полном среднем образовании заказывает и вручает заведение, в которое подано заявление об обучении (это касается также свидетельств достижений для 1-4 класса и табелей учебных достижений для 5-8 и 10 классов).

4. Если на время завершения учебного года учебное заведение, заказавшее выпускникам свидетельства, не функционирует вследствие вооруженной агрессии РФ, выдачу свидетельства и заполнения приложений к ним может осуществить другое учреждение образования, определенное органом управления в сфере образования.

В такой ситуации при заполнении документа ставится пометка: "Приложение заполнено на основании приказа Минобразования от 01 апреля 2022 г. №290.

В случае отсутствия результатов годового оценивания после завершения обучения по образовательной программе учебного заведения учащийся имеет право до начала учебного года пройти годовое оценивание и получить документы об образовании.

Куда обращаться за помощью в области образования

Винницкая область - (098) 830 77 93, [email protected]

Волынская область - (068) 412 43 64, [email protected]

Днепропетровская область - (056) 770 67 86, [email protected]

Закарпатская область - (050) 527 10 84, [email protected]

Ивано-Франковская область - (050) 245 17 30, [email protected]

Кировоградская область - (066) 332 20 45, [email protected]

Львовская область - (098) 306 65 91, [email protected]

Одесская область - (066) 384 12 63, [email protected]

Полтавская область - (050) 684 90 03, [email protected]

Ровенская область - (098) 547 58 98, [email protected]

Тернопольская область - (067) 350 01 37, [email protected]

Хмельницкая область - (097) 136 76 79, 0673017536, [email protected]

Черкасская область - (063) 114 95 57, (0472) 54 33 54, [email protected], [email protected]

Черновицкая область - (080) 033 64 26, [email protected]

Киев - (067) 740 90 12, (063) 183 52 06, [email protected], [email protected]