Как получить документ об образовании, если школа разрушена или находится в оккупации
В Министерстве образования и науки Украины подготовили рекомендации для родителей школьников, которые находятся на временно оккупированных территориях. В частности, родителям объяснили, что нужно делать для получения документов об образовании.
Как школьникам окончить учебный год и получить документ об образовании, рассказали на сайте Osvita.
Что нужно сделать родителям:
1. Подать заявление о зачислении в любое заведение среднего образования на безопасной территории Украины (помощь в выборе заведения оказывают органы управления образования 14 областей и города Киева, а также департаменты образования и науки Донецкой, Харьковской, Николаевской и Запорожской областных военных администраций).
2. Завершить обучение и пройти оценивание согласно рекомендациям Минобразования, которые были утверждены указом от 1 апреля 2020 года №290.
3. Свидетельство о получении базовом или полном среднем образовании заказывает и вручает заведение, в которое подано заявление об обучении (это касается также свидетельств достижений для 1-4 класса и табелей учебных достижений для 5-8 и 10 классов).
4. Если на время завершения учебного года учебное заведение, заказавшее выпускникам свидетельства, не функционирует вследствие вооруженной агрессии РФ, выдачу свидетельства и заполнения приложений к ним может осуществить другое учреждение образования, определенное органом управления в сфере образования.
В такой ситуации при заполнении документа ставится пометка: "Приложение заполнено на основании приказа Минобразования от 01 апреля 2022 г. №290.
В случае отсутствия результатов годового оценивания после завершения обучения по образовательной программе учебного заведения учащийся имеет право до начала учебного года пройти годовое оценивание и получить документы об образовании.
Куда обращаться за помощью в области образования
Винницкая область - (098) 830 77 93, [email protected]
Волынская область - (068) 412 43 64, [email protected]
Днепропетровская область - (056) 770 67 86, [email protected]
Закарпатская область - (050) 527 10 84, [email protected]
Ивано-Франковская область - (050) 245 17 30, [email protected]
Кировоградская область - (066) 332 20 45, [email protected]
Львовская область - (098) 306 65 91, [email protected]
Одесская область - (066) 384 12 63, [email protected]
Полтавская область - (050) 684 90 03, [email protected]
Ровенская область - (098) 547 58 98, [email protected]
Тернопольская область - (067) 350 01 37, [email protected]
Хмельницкая область - (097) 136 76 79, 0673017536, [email protected]
Черкасская область - (063) 114 95 57, (0472) 54 33 54, [email protected], [email protected]
Черновицкая область - (080) 033 64 26, [email protected]
Киев - (067) 740 90 12, (063) 183 52 06, [email protected], [email protected]
Напомним, ранее мы писали о том, какие будут изменения для школьников и абитуриентов в 2022 году.
А также рассказывали о том, как поступить в европейский университет во время войны.