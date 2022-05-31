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Випускникам на замітку: кращі університети України за індексом Гірша

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Вівторок 31 травня 2022 18:41
Випускникам на замітку: кращі університети України за індексом Гірша Фото: Рейтинг кращих вищих навчальних закладів в Україні в 2022 році (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні склали рейтинг кращих українських закладів вищої освіти за індексом Гірша. Показник враховується на багатьох даних, в тому числі й наукові публікації, цитування.

Які університети в Україні кращі у 2022 році, і які варто вибрати для вступу, розповіли на сайті Osvita.

Перше місце у рейтингу займає Київський національний університет ім. Шевченка. У цього навчального закладу найвищий рейтинг.

Випускникам на замітку: кращі університети України за індексом ГіршаНа другому місці опинився Харківський національний університет ім. Каразіна.

Випускникам на замітку: кращі університети України за індексом ГіршаТретє місце зайняв Одеський національний університет ім. Мечникова. Минулого року він займав четверте місце.

Випускникам на замітку: кращі університети України за індексом ГіршаЧетверту сходинку зайняв Львівський національний університет ім. Франка. Рік тому цей університет був на третьому місці.

Випускникам на замітку: кращі університети України за індексом ГіршаНа п'ятому місці серед кращих університетів України виявився національний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського".

Випускникам на замітку: кращі університети України за індексом ГіршаШосте місце зайняв Чернівецький національний університет ім. Федьковича.

Випускникам на замітку: кращі університети України за індексом ГіршаНа сьомої позиції розташувався Сумський державний університет. Заклад поліпшив свої позиції на один пункт.

Випускникам на замітку: кращі університети України за індексом ГіршаВосьме місце у рейтингу віддали національному університету "Львівська політехніка". Минулого року Львівська політехніка була на 7 місці.

Випускникам на замітку: кращі університети України за індексом ГіршаА Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького - на дев'ятому місцю.

Випускникам на замітку: кращі університети України за індексом ГіршаЗамикає десятку кращих університетів України Прикарпатський національний університет ім. Стефаника. Університет за рік вибився в першу десятку і стрибнув відразу на дві сходинки вгору.

Випускникам на замітку: кращі університети України за індексом ГіршаА ось так виглядає рейтинг кращих навчальних закладів в Україні у 2022 році:

Випускникам на замітку: кращі університети України за індексом ГіршаВипускникам на замітку: кращі університети України за індексом ГіршаВипускникам на замітку: кращі університети України за індексом ГіршаВипускникам на замітку: кращі університети України за індексом ГіршаВипускникам на замітку: кращі університети України за індексом Гірша

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вступити до Європейського університету під час війни.

А також розповідали про те, як отримати документ про освіту, якщо школа зруйнована або знаходиться в окупації.

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