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Выплаты для школьников к 1 сентября: как получить и кому их дадут

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Понедельник 09 августа 2021 14:55
Выплаты для школьников к 1 сентября: как получить и кому их дадут Фото: Выплаты для школьников к 1 сентября (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Школьники из малообеспеченных и многодетных семей смогут получить единовременные выплаты к началу учебного года в размере 2 тысяч гривен. Обладателями такой помощи в 2021 году станет 145 тысяч детей.

Как будет оформляться такая помощь и кто сможет ее получить, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Кто сможет получить помощь в размере 2 тысяч гривен

Дополнительную помощь к началу учебного года получат 145 тысяч детей в Украине, которые воспитываются в малообеспеченных и многодетных семьях. Каждый ребенок в таких семьях получит по 2 тысячи гривен.

Единственное условие – каждый ребенок должен достичь по состоянию на 1 августа возраста от 6 до 18 лет (включительно).

Как получить помощь

По словам премьер-министра, родителям не нужно подавать никаких документов и заявлений.

"Никаких обращений подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения. Общий размер программы составит 290 млн гривен. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Стоит отметить, что такие единовременные выплаты не будут учитываться во время назначения социальных пособий и субсидий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине пообещали поднять пенсии в два раза нескольким категориям.

А также рассказывали о том, что в правительстве Украины готовятся поднять выплаты при рождении ребенка до 150 тысяч гривен.

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выплаты на ребенка Министерство социальной политики
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