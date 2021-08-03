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В Украине готовятся увеличить выплаты при рождении ребенка до 150 тысяч: дата

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Вторник 03 августа 2021 10:07
В Украине готовятся увеличить выплаты при рождении ребенка до 150 тысяч: дата Фото: В Украине готовятся увеличить выплаты при рождении ребенка (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Выплаты при рождении ребенка готовятся увеличить в Украине. При этом будут они дифференцированными, то есть зависеть от того, какой по очереди ребенок появился в семье.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Если законопроект будет принят, новые нормы помощи при рождении детей начнут действовать уже с 1 января 2022 года.

Сколько могут платить?

  • На первого ребенка - 50 тысяч,
  • На второго - 100 тысяч,
  • На третьего - 150 тысяч.

Авторы законопроекта уверены, что увеличение выплат сможет улучшить демографическую ситуацию в Украине, говорится в Сніданку з 1+1.

Отметим, что премьер-министр Денис Шмыгаль еще в мае анонсировал, что выплаты будут расти и в 2023 в соответствии с прогностическими показаниями инфляции.

Выплачивать будут частями

Четверть от суммы родители получат единовременно сразу после рождения ребенка, а остальную сумму поделят на три года и будут выплачивать равными частями ежемесячно.

Сколько сейчас получают родители

Помощь при рождении ребенка остается неизменной с 30 июня 2014 года. Это 41280 грн вне зависимости, какой по очереди ребенок родился в семье.

10320 грн выплачивается сразу, а затем 860 грн ежемесячно в течение следующих трех лет.

До июня 2014-го выплаты были дифференцированными и постепенно увеличивались ежегодно. Последние суммы были такими: 30960 на первого ребенка, 61920 - на второго, 123840 - на третьего и каждого следующего.

Ранее мы также писали, что 10 миллионам украинских пенсионеров пересчитают выплаты.

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