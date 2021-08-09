Виплати для школярів до 1 вересня: як отримати і кому їх дадуть

Школярі з малозабезпечених та багатодітних сімей зможуть отримати одноразові виплати до початку навчального року у розмірі 2 тисяч гривень. Володарями такої допомоги у 2021 році стане 145 тисяч дітей.

Як буде оформлятися така допомога і хто зможе її отримати, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

Хто зможе отримати допомогу в розмірі 2 тисяч гривень

Додаткову допомогу до початку навчального року отримають 145 тисяч дітей в Україні, які виховуються в малозабезпечених та багатодітних сім'ях. Кожна дитина в таких сім'ях отримає по 2 тисячі гривень.

Єдина умова - кожна дитина повинна досягти станом на 1 серпня віку від 6 до 18 років (включно).

Як отримати допомогу

За словами прем'єр-міністра, батькам не потрібно подавати жодних документів і заяв.

"Ніяких звернень подавати не потрібно. Виплати будуть проведені органами соціального захисту населення. Загальний розмір програми складе 290 млн гривень. Ці кошти допоможуть сім'ям зібрати дітей до школи та купити необхідні речі", - підкреслив Денис Шмигаль.

Варто зазначити, що такі одноразові виплати не враховуватимуться під час призначення соціальних допомог та субсидій.