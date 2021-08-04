На подготовку детей из бедных многодетных семей в школу выделили по 2000 гривен

Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы социальной поддержки многодетных малообеспеченных семей". На детей выделили по 2000 гривен для подготовки к школе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 4 августа, которое транслировалось в Youtube .

Документом вводится единовременное денежное пособие на детей из многодетных малообеспеченных семей для подготовки к учебному году.

Такая единовременная денежная помощь будет назначаться в размере 2 тысяч гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа 2021 года достиг возраста 6-18 лет (включительно).

Реализация акта требует средств в сумме 289 434 тыс. грн для выплаты пособия 144 717 детям за счет и в пределах средств, предусмотренных Минсоцполитики по бюджетной программе "Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения".