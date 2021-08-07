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Пенсии в Украине пообещали поднять в два раза: кого это коснется

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Суббота 07 августа 2021 07:01
Пенсии в Украине пообещали поднять в два раза: кого это коснется Пенсия в Украине может вырасти в два раза (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пенсия в Украине может вырасти в два раза, благодаря введению накопительной системы. Она будет работать в дополнение.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер напомнил, что правительство не отказывается от солидарной пенсионной системы и индексации выплат.

"Если мы хотим увеличить пенсию вдвое, то нет другого механизма, кроме введения второго накопительного уровня государственной пенсионной системы... Мы ни в коем случае не отказываемся от солидарной пенсионной системы, от индексации, постоянного повышения выплат для пенсионеров. Накопительная пенсионная система будет работать в формате дополнительных выплат к существующей государственной солидарной пенсии, которую продолжат получать украинцы", – сказал Шмыгаль.

Правительство уже провело учредительное заседание рабочей группы по обсуждению и развитию накопительной пенсионной системы в Украине.

В Кабинете министров надеются, что Верховная Рада после возвращения с летних каникул займется этим вопросом, и уже в 2021 году будут приняты первые законопроекты.

Напомним, что сегодня система пенсионного обеспечения в Украине состоит из трех уровней: солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, накопительной системы государственного пенсионного страхования и системы негосударственного пенсионного обеспечения.

Опыт введения социальных пакетов накопительной пенсии далее будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к полноценной накопительной системе.

Как мы ранее писали, правительство утвердило создание рабочей группы по введению накопительной пенсии.

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Пенсия в Украине
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