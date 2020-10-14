В Украине трижды пересчитают минимальные выплаты: когда и сколько добавят

В Украине пересчитают минимальные выплаты (Коллаж РБК-Украина)

Первый этап повышения выплат начнется уже в декабре 2020 года

В Украине повышение минимальных выплат будет осуществляться в три этапа. Это связано с перерасчетом минимального прожиточного минимума. Даты перерасчетов уже заложены в бюджете на 2021 год.

Перерасчет выплат в первую очередь отразится на тех, кто получает минимальные пенсии и ближайшее повышение стоит ожидать в декабре 2020 года. Об этом пишет OBOZREVATEL.

В декабре минимальная пенсия увеличится с 1712 гривен до 1769 гривен. В 2021 году повышения будет два: с июля выплаты повысятся до 1854 гривен, а с декабря – до 1934 гривен.

Кроме того, будут установлены новые прожиточные минимумы еще в нескольких категориях.

С декабря 2020 года:

Для детей до 6 лет - 1921 гривна

Для детей от 6 до 12 гривен – 2395 гривен

Для трудоспособных лиц – 2270 гривен

Для лиц, утративших трудоспособность – 1769 гривен

С июля 2021 года:

Для детей до 6 лет – 2013 гривен

Для детей от 6 до 18 лет – 2510 гривен

Для трудоспособных лиц – 2379 гривен

Для лиц, утративших трудоспособность – 1854 гривен

С декабря 2021 года:

Для детей до 6 лет – 2100 гривен

Для детей от 6 до 18 лет – 2618 гривен

Для трудоспособных лиц – 2481 гривна

Для лиц, утративших работоспособность – 1934 гривны

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские пенсионеры могут оформить пенсию онлайн и объясняли, как это можно сделать.

А также рассказывали о том, что в Украине обновили порядок выплаты и размер соцпомощи.