ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Выплаты для безработных в Украине: как изменятся размеры и кто сколько получит

Новина українською →
Среда 30 июня 2021 22:13
Выплаты для безработных в Украине: как изменятся размеры и кто сколько получит Фото: в Украине вырастет размер пособия по безработице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине с 1 июля состоится повышение прожиточного минимума. Это приведет к увеличению максимальной помощи по безработице на 436 грн.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала начальница управления по предоставлению услуг населению Госцентра занятости Инна Бондини.

Так, на повышение выплат могут рассчитывать около 15% официальных безработных.

Как рассказала Бондини, проблем с повышенными выплатами не будет больше, чем они есть сейчас, потому что увеличение прожиточного минимума заложено в госбюджет.

Также она добавила, что согласно закону, максимальный размер пособия по безработице должен составлять не более 4 прожиточных минимумов.

"Итак, если он вырос, то максимально помощь выросла, и люди будут получать именно то, что им положено", - пояснила она.

Кто получает максимальную помощь

По словам Бондини максимальную помощь в Украине на сегодня получают не более 15% официальных безработных.

Кроме того, минимальную помощь получает каждый пятый. Соответственно это примерно 20-25% - это 1000-1800 грн. Я подытожила Инна, 1000 грн выплачивают для незастрахованных лиц, а 1800 грн - для застрахованных.

Кому оказывается пособие по безработице?

Безработный - лицо в возрасте от 15 до 70 лет, которая из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов как источника существования, готова и способна приступить к работе.

Статус безработного может приобрести:

  • лицо трудоспособного возраста до назначения пенсии (в частности на льготных условиях или за выслугу лет), которая из-за отсутствия работы не имеет заработка, готова и способна приступить к работе;
  • лицо с инвалидностью, которая не достигла установленного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсионного возраста и получает пенсию по инвалидности или социальную помощь;
  • лицо, младшая 16-летнего возраста, которая работала и была уволена в связи с изменениями в организации производства и труда.

Статус безработного предоставляется этим лицам по их личному заявлению в случае отсутствия подходящей работы с первого дня регистрации в территориальных органах центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции (центр занятости).

Ранее мы сообщали, что по данным Госстата, уровень безработицы по методологии Международной организации труда достиг 10,5%.

Читайте РБК-Украина в Google News
безработица выплаты
LITE
Дожди с грозами: синоптики рассказали, где будет непогода
Дожди с грозами: синоптики рассказали, где будет непогода