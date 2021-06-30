Виплати для безробітних в Україні: як зміняться розміри та хто скільки отримає

В Україні з 1 липня відбудеться підвищення прожиткового мінімуму . Це призведе до збільшення максимальної допомоги по безробіттю на 436 грн.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла начальниця управління з надання послуг населенню Держцентру зайнятості Інна Бондіні.

Так, на підвищення виплат можуть розраховувати близько 15% офіційних безробітних.

Як розповіла Бондіні, проблем із підвищеними виплатами не буде більших, ніж вони є зараз, тому що збільшення прожиткового мінімуму закладено в держбюджет.

Також вона додала, що відповідно до закону, максимальний розмір допомоги по безробіттю має складати не більше 4 прожиткових мінімумів.

"Отже, якщо він виріс, то максимально допомога виросла, і люди будуть отримувати саме те, що їм належить", - пояснила вона.

Хто отримує максимальну допомогу

За словами Бондіні максимальну допомогу в Україні на сьогодні отримують не більше 15% офіційних безробітних.

Окрім того, мінімальну допомогу отримує кожен п'ятий. Відповідно це десь приблизно 20-25% - це 1000-1800 грн. Я підсумувала Інна, 1000 грн виплачують для незастрахованих осіб, а 1800 грн - для застрахованих.

Кому надається допомога по безробіттю?

Безробітний - особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи.

Статусу безробітного може набути:

особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку, готова та здатна приступити до роботи;

до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку, готова та здатна приступити до роботи; особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;

яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу; особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці.

Статус безробітного надається цим особам за їх особистою заявою у разі відсутності відповідної роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (центр зайнятості).