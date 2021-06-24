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Уровень безработицы превысил 10%: сколько украинцев не могут трудоустроиться

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Украина, Четверг 24 июня 2021 15:35
Уровень безработицы превысил 10%: сколько украинцев не могут трудоустроиться Фото: уровень безработицы по методологии Международной организации труда достиг 10,5% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В I квартале 2021 года количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составило 15,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,4 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,8 млн человек.

Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 48,6%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,0%.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 10,4%, а в возрасте 15-70 лет - 10,5%.

Уровень безработицы превысил 10%: сколько украинцев не могут трудоустроиться

Напомним, в апреле Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2021 год ухудшен до 9,1% по сравнению с 8,8%, которые НБУ ожидал в январе.

Как сообщало РБК-Украина, в IV квартале 2020 года количество безработного населения составила 1,8 млн человек. При этом уровень безработицы достиг 10,1%.

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безработица Государственная служба статистики
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