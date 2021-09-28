Украинцы получат доплату к пенсии: кому и когда дадут по 400 грн

С 1 октября 2021 года граждане Украины в возрасте 75-80 лет начнут получать доплату к пенсии в размере 400 гривен.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на министра социальной политики Марину Лазебную.

Новые выплаты будут ежегодными. При этом минимальный размер пенсионной выплаты составит 2500 грн.

Интересно, что надбавку хотели ввести еще летом этого года, но из-за нехватки средств пришлось все перенести на второй месяц осени.

Отметим, что с апреля 2020 года доплату в размере 500 гривен ежемесячно уже получают пенсионеры, возраст которых превышает 80 лет. Данные выплаты будут продолжены и в 2022 году.

По состоянию на 1 августа 2021 года размер средней пенсии в Украине составлял 3886 гривен.