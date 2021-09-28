Українці отримають доплату до пенсії: кому і коли дадуть по 400 грн

З 1 жовтня 2021 року громадяни України у віці 75-80 років почнуть отримувати доплату до пенсії у розмірі 400 гривень.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на міністра соціальної політики Марину Лазебний.

Нові виплати будуть щорічними. При цьому мінімальний розмір пенсійної виплати складе 2500 грн.

Цікаво, що надбавку хотіли ввести ще влітку цього року, але через брак коштів довелося все перенести на другий місяць осені.

Зазначимо, що з квітня 2020 року доплату в розмірі 500 гривень щомісяця вже отримують пенсіонери, вік яких перевищує 80 років. Дані виплати будуть продовжені і в 2022 році.

Станом на 1 серпня 2021 року розмір середньої пенсії в Україні становив 3886 гривень.