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Українці отримають доплату до пенсії: кому і коли дадуть по 400 грн

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Вівторок 28 вересня 2021 19:00
Українці отримають доплату до пенсії: кому і коли дадуть по 400 грн Колаж РБК-Україна: з 1 жовтня деякі українці отримає доплату до пенсії в 400 грн
Автор: Роман Мирончук

З 1 жовтня 2021 року громадяни України у віці 75-80 років почнуть отримувати доплату до пенсії у розмірі 400 гривень.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на міністра соціальної політики Марину Лазебний.

Нові виплати будуть щорічними. При цьому мінімальний розмір пенсійної виплати складе 2500 грн.

Цікаво, що надбавку хотіли ввести ще влітку цього року, але через брак коштів довелося все перенести на другий місяць осені.

Зазначимо, що з квітня 2020 року доплату в розмірі 500 гривень щомісяця вже отримують пенсіонери, вік яких перевищує 80 років. Дані виплати будуть продовжені і в 2022 році.

Станом на 1 серпня 2021 року розмір середньої пенсії в Україні становив 3886 гривень.

Нагадаємо, з 1 грудня 2021 року зросте мінімальна пенсія для пенсіонерів, які старше 65 років. Вона складе 2600 гривень. При цьому є умова, трудовий стаж жінок повинен бути не менше 30 років, а у чоловіків - 35.

З 1 грудня 2021 року мінімальна пенсія зросте з 1854 до 1934 гривень. Крім того, 1 грудня підвищать доплати за понаднормовий стаж. Будуть і інші надбавки, і доплати до пенсій.

Ми також писали про те, що Міністерство соціальної політики визначило ряд факторів, які необхідні для отримання пенсії близько 7 тисяч гривень в Україні.

Такі виплати можуть отримувати тільки ті громадяни, які мають повний страховий стаж із солідарної та накопичувальної систем.

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