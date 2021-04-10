Выплата пенсий во время локдауна: в ПФ сделали уточнение

По данным чиновницы, изменений в сроках обеспечения пенсионными выплатами не ожидается.

"Порядок выплаты пенсий в Украине определен законом. И таких способов два: с доставкой домой через "Укрпочту" и через счета в банках. Мы уже проживаем в условиях карантинных ограничений более года, и выплаты осуществляются в установленные сроки и доставляются всем пенсионерам, которые имеют право на них. Каких-либо чрезвычайных происшествий, которые помешают нам финансировать выплаты пенсий, мы не видим", - сказала она.

Также Ковпашко рассказала, может ли повлиять дефицит Пенсионного фонда на пенсионные выплаты.

"Когда мы говорим о дефиците Пенсионного фонда, нужно понимать, что это. Это определено в законе – меньшее поступление солидарной системы за счет единого соцвзноса, чем те суммы, которые направляются на выплату из солидарной системы за счет единого соцвзноса. Суммы средств, привлеченные из Единого казначейского счета в виде заимствований на возвратной основе, никак не влияют на обеспечение финансирования", - добавила чиновница.

По ее словам, нехватка денег в фонде никак не скажется на выплатах из-за границ финансовых назначений, определенных бюджетом Пенсионного фонда на 2021 год.