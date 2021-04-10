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Выплата пенсий во время локдауна: в ПФ сделали уточнение

Автор: Анна Киселева

Во время локдауна пенсии будут выплачиваться в привычном режиме. Несмотря на потенциальное введение полного локдауна, Пенсионный фонд готов обеспечивать выплату пенсий в установленные сроки. Такое заявление сделала замглавы правления ПФ Ирина Ковпашко.

Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

По данным чиновницы, изменений в сроках обеспечения пенсионными выплатами не ожидается.

"Порядок выплаты пенсий в Украине определен законом. И таких способов два: с доставкой домой через "Укрпочту" и через счета в банках. Мы уже проживаем в условиях карантинных ограничений более года, и выплаты осуществляются в установленные сроки и доставляются всем пенсионерам, которые имеют право на них. Каких-либо чрезвычайных происшествий, которые помешают нам финансировать выплаты пенсий, мы не видим", - сказала она.

Также Ковпашко рассказала, может ли повлиять дефицит Пенсионного фонда на пенсионные выплаты.

"Когда мы говорим о дефиците Пенсионного фонда, нужно понимать, что это. Это определено в законе – меньшее поступление солидарной системы за счет единого соцвзноса, чем те суммы, которые направляются на выплату из солидарной системы за счет единого соцвзноса. Суммы средств, привлеченные из Единого казначейского счета в виде заимствований на возвратной основе, никак не влияют на обеспечение финансирования", - добавила чиновница.

По ее словам, нехватка денег в фонде никак не скажется на выплатах из-за границ финансовых назначений, определенных бюджетом Пенсионного фонда на 2021 год.

Напомним, в 2021 году ожидается еще несколько этапов повышения пенсий в Украине. Кроме того, в этом году должны запустить накопительную пенсионную систему.

Отметим, гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский заявил "о принудительном, с 1 сентября 2021 года, переводе на карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы, тех, кто не ходят и тех, кому за 80 лет".

РБК-Украина писало, что с 1 апреля для части украинцев подняли пенсионный возраст. Издание подробно расписало, кого это коснется.

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Новости Украины пенсииПенсионный фонд УкраиныЛокдаун
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