Почти всех пенсионеров переведут в банки. В "Укрпоште" недовольны

Кабинет министров 31 марта рассмотрит проект постановления о прекращении финансирования доставки пенсий почтой для большинства пенсионеров с 1 сентября 2021 года. Документ подготовило Министерство социальной политики.

Об этом генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский написал на своей странице в Facebook .

"Минсоц вносит завтра проект постановления, о принудительном, с 1 сентября 2021 года, переводе на карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы, не ходящих и тем, кому более 80 лет. То есть пенсионерам будет принудительно открыт счет (угадайте где?). Это в стране, где банки и банкоматы присутствуют в 4% населенных пунктов и часто ближайший на расстоянии в 50-60 км", - написал он.

Смелянский сообщил, что в настоящее время через "Укрпошту" получают пенсии 3,5 млн человек.

По его данным, пенсионеры, которые не входят в определенные категории, будут оплачивать доставку самостоятельно.

"Угадайте кто, согласно постановлению, оплатит доставку денег до села из банка, если пенсионер не сможет туда доехать? Правильно. Сам пенсионер", - сообщил гендиректор "Укрпошты".

Что предлагает Минсоцполитики

Ранее Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабмина "О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины".

Проектом акта предлагается ввести конкурсный отбор по выплате и доставке пенсий и денежной помощи для операторов почтовой связи. С победителями такого конкурса будут заключены договоры о выплате и доставке пенсий, денежной помощи по месту фактического проживания получателей.

Согласно проекту, для обеспечения доставки пенсий уполномоченный банк на договорных началах может привлекать операторов почтовой связи. Оплата услуг по доставке на дом производится получателями самостоятельно.

"Доставка пенсий и пособий домой получателям из числа лиц с инвалидностью I группы, лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе, лиц, достигших 80-летнего возраста, оплачивается органами Пенсионного фонда, органами социальной защиты населения путем возмещения уполномоченному банку стоимости таких услуг", - говорится в документе

Тарифы на доставку могут быть выше тарифов, утвержденных Кабинетом министров.