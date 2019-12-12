Выпивали в гримерке: Полякова откровенно высказалась о Зеленском (видео)

Оля Полякова раскрыла свое отношение к Владимиру Зеленскому, которого хорошо знала еще до политической карьеры, когда нынешний президент был шоуменом и лидером студии "Квартал 95", и продолжает общение сейчас. Певица в интервью Дмитрию Гордона поблагодарила гаранта за то, что пригласил ее участвовать в популярном юмористическом телепроекте "Лига смеха" как член жюри и тренер команды комиков.

Королева ночи рассказала, что у нее с Зеленским сохранились хорошие приятельские отношения.

"Я невероятно ему благодарна за доверие, которое он оказал мне, взяв в "Лигу смеха", которая меня раскрыла совершенно по-новому. Потому что я всегда была смешная, но это знали только муж и близкие знакомые, которые заседали со мной в баре. А тут уже вся страна имела возможность оценить чувство юмора и актерскую игру", - отметила Полякова.

Артистка добавила, что именно Зеленский был инициатором того, чтобы ее пригласили в телешоу.

"Я невероятно люблю этот проект и я благодарна ему, что он разглядел", - сказала Полякова.

Также звезда рассказала, что Зеленский не изменился после вступления в должность президента Украины.

"Пока нет. Но я же не общаюсь с ним, вот прямо...", - призналась Полякова.

Она поделилась забавной историей, когда Зеленский пришел на "Лигу смеха" в Одессе 26 июля как простой зритель, смотрел выступление и затем вышел на сцену.

"Мы были в гримерке, мы точно так-же выпивали... Он всегда был очень расположен к людям. У него никогда не было заносчивости, звездности, хотя он был очень высокостатусным человеком и до президентства. И тем не менее он в бытовом общении очень радушный и щедрый на похвалу, на комплимент, на общение. Это очень ценно. И вообще мне кажеться, что лидер нации долен быть честным и порядочным человеком... добрым. И он таким и является", - заявил Полякова.

Видео: Оля Полякова рассказала про Владимира Зеленского и поделилась забавной историей