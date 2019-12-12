Випивали в гримерці: Полякова відверто висловилася про Зеленського (відео)

Полякова висловилася про Зеленського (Фото: колаж РБК-Україна)

Оля Полякова розповіла про своє ставлення до Володимира Зеленського

Оля Полякова розкрила своє ставлення до Володимира Зеленського, якого добре знала ще до політичної кар'єри, коли нинішній президент був шоуменом і лідером студії "Квартал 95", і продовжує спілкування зараз. Співачка в інтерв'ю Дмитра Гордона подякувала гарантові за те, що запросив її взяти участь у популярному гумористичному телепроекті "Ліга сміху" як член журі та тренер команди коміків.

Королева ночі розповіла, що у неї із Зеленським збереглися добрі приятельські стосунки.

"Я неймовірно вдячна йому за довіру, яку він надав мені, взявши до "Ліги сміху", що мене розкрила абсолютно по-новому. Тому що я завжди була смішна, але це знали лише чоловік та близькі знайомі, які засідали зі мною в барі. А тут вже вся країна мала можливість оцінити почуття гумору та акторську гру", - зазначила Полякова.

Артистка додала, що саме Зеленський був ініціатором того, щоб її запросили до телешоу.

"Я неймовірно люблю цей проект і я вдячна йому, що він розгледів", - сказала Полякова.

Також зірка розповіла, що Зеленський не змінився після вступу на посаду президента України.

"Поки ні. Але я ж не спілкуюся з ним, ось прямо...", - зізналася Полякова.

Вона поділилася цікавою історією, коли Зеленський прийшов на "Лігу сміху" в Одесі 26 липня як простий глядач, дивився виступ та потім вийшов на сцену.

"Ми були в гримерці, ми как само випивали... Він завжди був дуже прихильний до людей. У нього ніколи не було зарозумілості, зірковості, хоча він був дуже високостатусною людиною і до президентства. І тим не менш він у побутовому спілкуванні дуже привітний і щедрий на похвалу, на комплімент, на спілкування. Це дуже цінно. І взагалі мені здається, що лідер нації має бути чесною і порядною людиною... доброю. І він таким і є", - заявив Полякова.

Відео: Оля Полякова розповіла про Володимира Зеленського і поділилася кумедною історією