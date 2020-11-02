Вынесен приговор наркоману, который на угнанной иномарке убил семью

2 ноября Голосеевский суд столицы вынес приговор виновнику аварии на Старообуховской трассе Киева, в которой на месте скончались муж, его супруга и дочь. Медикам удалось спасти одного из трех детей. Еще один ребенок скончался во время госпитализации. Сообщалось, что виновник аварии Антон Желепа, угнал чужой внедорожник, сел в автомобиль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, после чего устроил смертельную аварию. Об этом рассказывает пресс-служба прокуратуры Киева.

12 июля этого года на Столичном шоссе обвиняемый, находясь за рулем угнанного внедорожника Mercedes-Benz GL 250D, допустил лобовое столкновение с другим автомобилем, в результате чего пострадала семья из 5 человек. Водитель, его жена и их малолетняя дочь скончались на месте. Двое мальчиков были госпитализированы, однако один из них скончался по дороге в больницу.

Согласно результатам экспертиз, обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков. Свою вину он признал полностью.

Решением суда Желепа получил 10 лет тюремного заключения. Сразу после вынесения решения суда, мужчину отправили в тюрьму. Журналистов в зал суда не пустили, на заседании присутствовали только адвокаты и сторона потерпевших. Также обвиняемый был лишен права управлять транспортом сроком на 3 года.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.

Напомним, что ранее в Киеве пьяная женщина врезалась в копов во время оформления ДТП. Продолжение истории и комментарии самой виновницы аварии – в нашем материале.

Также мы рассказывали, что свою версию аварии рассказал водитель машины, сбивший группу людей на Майдане в Киеве.