Винесено вирок наркоману, який на викраденій іномарці убив сім'ю

2 листопада Голосіївський суд столиці виніс вирок винуватцю аварії на Старообухівській трасі Києва, в якій на місці померли чоловік, його дружина і дочка. Медикам вдалося врятувати тільки одного з трьох дітей. Ще одна дитина померла під час госпіталізації. Повідомлялося, що винуватець аварії Антон Желепа, викрав чужий позашляховик, сів у автомобіль у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, після чого влаштував смертельну аварію. Про це розповідає пресслужба прокуратури Києва.

12 липня цього року на Столичному шосе обвинувачений, перебуваючи за кермом викраденого позашляховика Mercedes-Benz GL 250D, допустив лобове зіткнення з іншим автомобілем, в результаті чого постраждала сім'я з 5 осіб. Водій, його дружина та їх малолітня донька загинули на місці. Двоє хлопчиків були госпіталізовані, один з них помер по дорозі в лікарню.

Згідно з результатами експертиз, обвинувачений перебував під дією алкоголю і наркотиків. Свою провину він визнав повністю.

Рішенням суду Желепа отримав 10 років тюремного ув'язнення. Відразу після винесення рішення суду, чоловіка відправили у в'язницю. Журналістів до зали суду не пустили, на засіданні були присутні тільки адвокати та сторона потерпілих. Також обвинувачений був позбавлений права керувати транспортом терміном на 3 роки.

Крім того, суд в повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування заподіяної шкоди.

Нагадаємо, що раніше у Києві п'яна жінка врізалася в копів під час оформлення ДТП. Продовження історії та коментарі самої винуватиці аварії – у нашому матеріалі.

Також ми розповідали, що свою версію аварії розповів водій машини, який збив групу людей на Майдані в Києві.