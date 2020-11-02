В Киеве пьяная женщина врезалась в копов во время оформления ДТП: появилось видео

В Киеве пьяная женщина врезалась в копов во время оформления ДТП (коллаж: РБК-Украина)

Полицейские получили травмы из-за аварии

Недавно полицейские оформляли ДТП на трассе в Киеве, когда пьяная женщина врезалась в их автомобиль. Как сообщается, это не первый случай правонарушений, совершенный пьяной водительницей. В результате столкновения пострадали два сотрудника полиции – Сергей и Анастасия. При этом уточняется, что несмотря на пострадавших в столкновении, преступнице ничего не угрожает. Видео момента столкновения и подробности аварии опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается, инцидент произошел еще 13 октября ночью, когда полицейские Сергей и Анастасия оформляли ДТП на трассе. Несмотря на достаточное количество указателей, конусов и знаков "УВАГА! ОФОРМЛЕННЯ ДТП!", пьяная девушка-водитель врезалась в машину полиции.

"Дело в том, что Кристина была...хм, слегка цвета изоленты. От прохождения теста на алкоголь, естественно, отказалась. Не первый раз попадается, к слову. В итоге что? В итоге патрульная машина в хлам, двое бойцов в больнице. А Кристина что? А ничего. Ни царапины, максимум – от похмелья голова болела, наверное, на утро", – цитируют слова сотрудника патрульной полиции Василия Коряка.

Также пьяную водительницу подозревают в даче взяток полицейским в связи с закрытием ранее составленных протоколов.

"Кристина выкладывает в Instagram и Facebook фоточки, жалуется на "личный кризис" и предлагает свои услуги с удвоенной энергией. Не, оно где-то и понятно, Мазда сама себя не починит, ну и протоколы позакрывать опять же нужно, как в прошлый раз. А? Шо? Патрульные в больнице? Ну ничего. Это их работа", –добавил полицейский.

Также сообщается, что на текущий момент пострадавшие полицейские вылечились и уже вернулись к работе.

В своем Facebook виновница аварии стала оправдываться.

"Кто близок ко мне, знает, я была беременна. И знает, что я ждала эту беременность 6 лет. Так вот, в этот день я потеряла свою долгожданную беременность на 15 неделе. А для меня это очень большой срок. Была не то что расстроена, а вообще не в себе. И на трассе не заметила оформление аварии. Была ночь, темный участок, ни фишек полицейские не выставили, еще и люди без спецжилетов ходили по трассе. Полицейским я сразу сказала, чтобы везли меня на анализ крови, на что они сказали, что "у нас такого не роблять". Ситуацию объяснила. Один из них мне угрожал, обзывал и сказал, что продаст мою машину на разборку))) Вымогал денег, намекая на "помощь", а потом звонили моему мужу и так же хотели денег. Пострадавших сначала не было. Все были живы и здоровы, я своими глазами всех видела. А потом резко появились", – написала Кристина.

Напомним, что 2 ноября затруднено движение возле одной из станций метро в Киеве. Причина и подробности в нашей статье.

Также мы рассказывали, что свою версию аварии рассказал водитель машины, сбивший группу людей на Майдане в Киеве.