Виновник страшного ДТП на Майдане рассказал свою версию: очнулся, когда били по лицу

ДТП на Майдане Незалежности (фото: twitter.com/AMykhailovaA)

Виновнику аварии не запрещали управлять транспортом из-за проблем со здоровьем

Виновник смертельного ДТП на Майдане 30 октября, в котором погибли две женщины и пострадала семья с младенцем, рассказал свою версию о страшной аварии и ее причине.

После судебного заседания 31 октября Юрий Назаренко заявил, что ехал с кардиологического центра и ему вдруг стало плохо за рулем и он потерял сознание. Об этом передает APnews.

При этом 66-летний мужчина заверил, что перед тем, как сесть в свой внедорожник Land Rover и поехать, он чувствовал себя хорошо.

Двигаясь в сторону Майдана Незалежности и проехав до поворота на Крещатик внезапно его самочувствие резко ухудшилось.

Назаренко рассказал, что потерял сознание, и очнулся только после того, как его начали бить по лицу.

"Пришел в себя, когда кто-то меня бил по лицу, не помню, что там было... Я ничего не понимал", - вспоминает мужчина о моменте ДТП.

Согласно показаниям врача, у Назаренко раньше был инсульт. Об этом медик заявил на сегодняшнем судебном заседании, на котором мужчине избирали меру пресечения.

Врач рассказал, что Назаренко 19 октября прооперировали, а затем был реабилитационный период, который проходил без осложнений.

26 октября мужчину выписали из клиники, а 30 октября он повторно приехал на осмотр.

Также отмечается, что запретов на управление авто не было, водитель сам должен был решить, может ли он управлять транспортом.

Виновник смертельного ДТП на Майдане в суде 31 октября (фото: t.me/u_now)

Напомним, что смертельное ДТП на Майдане случилось в пятницу 30 октября около 16:00. В результате аварии в пешеходной зоне погибли два человека, еще трое получили травмы.

Ранее сообщалось, что сегодня суд отправил виновника ДТП на Майдане под круглосуточный домашний арест. Сторона защиты заявила, что подозреваемый полностью признает вину и готов выплатить компенсации пострадавшим.