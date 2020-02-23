Выходные в Украине весной 2020 года: украинцев ждут дополнительные уикенды

Выходные дни в 2020 году в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В каждом весеннем месяце в 2020 году украинцев ждут дополнительные выходные

Выходные в Украине в 2020 году будут насыщенные, так как на весенние месяцы выпадает сразу несколько больших праздников. Согласно постановлению Кабинета министров, если официальный праздник выпадает на выходной день, то следующий рабочий – автоматически становится выходным.

Март 2020

В марте украинцы будут праздновать Международный женский день 8 марта. Так как государственный праздник выпадает на воскресенье, то понедельник, 9 марта, становится выходным днем. Соответственно, украинцы получат длинный уик-энд – 7, 8 и 9 марта.

Апрель 2020

В апреле Украина будет праздновать большой церковный праздник – Пасху. В этом году светлый праздник выпадает на 18 апреля и следующий день – понедельник, 19 апреля, также станет выходным. Таким образом, в апреле украинцы получат еще один длинный уик-энд на три дня – 17, 18 и 19 апреля.

Май 2020

В мае украинцы получат сразу два приятных бонуса в виде дополнительных выходных и длительных уик-ендов. 1 мая в Украине отмечается День труда и этот день выпадает на пятницу. Соответственно, выходных будет три дня – 1, 2 и 3 мая.

Второй длинный уик-энд будет ко Дню победы 9 мая. В этом году 9 мая выпадает на субботу, соответственно понедельник, 11 мая, будет выходным днем. Украинцы смогут отдохнуть три дня подряд – 9, 10 и 11 мая.