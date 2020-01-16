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Как увеличить отпуск в 2020 году: практические рекомендации

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 10:34
Как увеличить отпуск в 2020 году: практические рекомендации
Как увеличить отпуск в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

В 2020 году украинцы будут иметь дополнительные выходные почти ежемесячно

Отпуск в 2020 году можно увеличить за счет праздничных и выходных дней. Для тех работников, у которых обычный отпуск составляет 24 календарных дня, есть практические советы, как добавить себе еще несколько дополнительных выходных. Особенно это пригодится тем работникам, которые не могут себе позволить использовать весь отпуск сразу полностью.

На некоторых предприятиях первые 14 дней отпуска являются неделимыми, а вот оставшиеся дни – запросто, а также можно брать несколько дней за свой счет.

В 2020 году будет целых 8 возможностей увеличить свой период отдыха за счет праздничных и выходных дней. Как пишет ресурс work.ua, после длинных выходных на новогодние праздники, ближайшая возможность появится уже только в марте.

Международный женский день 8 марта в этом году выпадает на воскресенье и соответственно, следующий день, 9 марта, понедельник, будет также выходным. Если взять отпуск с 10 по 13 марта, то можно будет отдохнуть подряд 9 дней – с 7 по 15 марта.

В апреле украинцы будут праздновать Пасху и в этом году она ранняя – 19 апреля. 20 апреля, по закону, также будет выходным днем. Можно взять отпуск на 4 дня, с 21 по 24 апреля и спокойно отдохнуть целых 9 дней – с 18 по 26 апреля.

В мае можно сделать большой отпуск и при этом взять всего 5 дней. 1 мая – это День Труда, выпадает на пятницу, День победы, 9 мая, выпадает на субботу, значит понедельник, 11 мая – тоже выходной. Если взять отпуск с 4 по 8 мая, то отдохнуть получится 11 дней – с 1 по 11 мая. Этого хватит для небольшого путешествия.

В июне в Украине сразу два праздника – Троица и День Конституции, а значит и два дополнительных выходных понедельника. Если взять 4 дня отпуска, то вместе с выходными можно дважды отдохнуть по 9 дней подряд.

В августе мы празднуем День Независимости и 24 августа, а в этом году – это понедельник, выходной день. Если взять отпуск с 25 по 28 августа, то можно отдохнуть 9 дней подряд.

В октябре выходной будет 14 октября – День защитника Украины и он выпадает на среду. Можно взять два дня до праздника в счет отпуска или два дня после – и вместе с выходными получить 4 дня отдыха. Или взять все 4 дня – и отдохнуть 9 дней подряд.

В декабре единственный выходной – это 25 декабря, на Католическое Рождество. В 2020 году это пятница. А потом 4 дня до нового года – их можно взять в счет отпуска и отдохнуть целых 10 дней подряд.

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