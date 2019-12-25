Выходные в 2020 году: сколько украинцы будут отдыхать
Выходные в 2020 году (фото: pixabay.com)
Новый год в Украине начнется с праздников и выходных дней
В новом 2020 году украинцев ожидают выходные дни, которые связаны с религиозными и государственными праздниками. Более подробно о всех выходных днях вы можете узнать в материале Styler.
В 2020 году у жителей Украины будет 2 религиозных праздника и 9 государственных. Всего в наступающем новом году будет 11 дней, в которые не нужно будет работать:
- 1 января украинцы традиционно отмечают Новый год поэтому будет официальный выходной;
- 7 января празднуется христианское Рождество по григорианскому календарю. Стоит отметить, что 25 декабря католическое Рождество отмечается по юлианскому календарю.
- 8 марта отмечается Международный женский день;
- 19 апреля украинцы будут праздновать Пасху;
- 1 мая - День труда;
- 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 7 июня - Троица;
- 28 июня - День Конституции Украины;
- 24 августа - День независимости Украины;
- 14 октября - День защитника Украины;
- 25 декабря - Католическое Рождество.
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Если праздники попадают на субботу или воскресенье, то выходной день автоматически переносится на понедельник. Поэтому у украинцев будет еще 5 дополнительных выходных дней:
- 6 января, понедельник, но этот день будет отрабатываться в субботу, 11 января;
- 9 марта, понедельник, будет выходным поскольку 8 марта выпадает на воскресенье;
- 20 апреля, понедельник будет выходным днем из-за того, что Пасха отмечается в воскресенье, 19 апреля;
- 11 мая, понедельник будет выходным, потому что 9 мая выпадает на субботу;
- 8 июня, понедельник также будет выходным из-за Троицы, которую отмечают 7 числа;
- 29 июня, понедельник будет выходным днем поскольку 28 числа отмечается День Конституации Украины.
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