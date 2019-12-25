Выходные в 2020 году: сколько украинцы будут отдыхать

Выходные в 2020 году (фото: pixabay.com)

Новый год в Украине начнется с праздников и выходных дней

В новом 2020 году украинцев ожидают выходные дни, которые связаны с религиозными и государственными праздниками. Более подробно о всех выходных днях вы можете узнать в материале Styler.

В 2020 году у жителей Украины будет 2 религиозных праздника и 9 государственных. Всего в наступающем новом году будет 11 дней, в которые не нужно будет работать:

1 января украинцы традиционно отмечают Новый год поэтому будет официальный выходной;

7 января празднуется христианское Рождество по григорианскому календарю. Стоит отметить, что 25 декабря католическое Рождество отмечается по юлианскому календарю.

8 марта отмечается Международный женский день;

19 апреля украинцы будут праздновать Пасху;

1 мая - День труда;

9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

7 июня - Троица;

28 июня - День Конституции Украины;

24 августа - День независимости Украины;

14 октября - День защитника Украины;

25 декабря - Католическое Рождество.

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Если праздники попадают на субботу или воскресенье, то выходной день автоматически переносится на понедельник. Поэтому у украинцев будет еще 5 дополнительных выходных дней: