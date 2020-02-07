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Выходные в марте: сколько дополнительно будут отдыхать украинцы

STYLERЖизнь    07.02.2020 - 08:02
Выходные в марте: сколько дополнительно будут отдыхать украинцы
Выходные в марте 2020 (коллаж: РБК-Украина)

В марте 2020 года будет дополнительный выходной

Выходные в марте 2020 пополнятся дополнительным днем, и связано это с традиционным празднованием Международного женского дня. Сколько выходных и праздничных дней будет в первый месяц весны - в материале Styler.

В марте украинцы будут работать 21 день, а отдыхать - 10. Всего на субботу и воскресенье по календарю выпадет девять дней, но поскольку 8 марта - воскресенье, то понедельник, 9 числа, станет выходным днем.

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  • Общеe количество календарных дней в марте: 31
  • Рабочие дни: 21
  • Праздничные и выходные дни: 10
  • Государственный праздник: Международный женский день, 8 марта

Поскольку 8 марта - это воскресенье, то предпраздничных, то есть коротких рабочих дней, у украинцев не будет.

И хотя дискуссии относительно "за" или "против" отмены празднования "8 марта" в Украине длятся не первый год, в 2020 году Международный женский день по прежнему остается официальным государственным праздником и выходным днем.

Выходные в марте: сколько дополнительно будут отдыхать украинцы

Календарь выходных и рабочих дней в марте 2020 (коллаж: РБК-Украина)

В феврале 2020 украинцы получат еще один выходной: календарь

Стоит отметить, что 2 марта начинается Великий пост, который продлится до 18 апреля. Этот пост у православных украинцев считается самым строгим, длится семь недель и заканчивается в день Пасхи, которую в этом году мы отпразднуем 19 апреля.

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