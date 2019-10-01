Выходные и праздники в октябре: сколько будем отдыхать

Выходные и праздники в октябре (Коллаж РБК-Украина)

В середине октября у украинцев будет длинный уикенд

В октябре украинцы получат еще один дополнительный выходной и смогут насладиться осенней погодой во время длинного уикенда. Дополнительный выходной приурочен к празднику Дня Защитника Украины – 14 октября.

Всего в октябре получается 22 рабочих дня и девять выходных. 14 октября – это понедельник, поэтому у жителей Украины получится длинный уикенд – 12, 13 и 14 октября. Также 14 октября православные христиане также отмечают большой церковный праздник - Покровы Пресвятой Богородицы.

Выходными дням в октябре будут – 5 и 6 октября, 12 и 13 октября, 19 и 20 октября, 26 и 27 октября.

Выходные и праздники в октябре 2019 (Коллаж РБК-Украина)

В октябре отмечают следующие праздники:

1 октября – Международный День музыки, Международный день пожилых людей.

2 октября – Международный день ненасилия.

4 октября – Всемирный день животных, а также Всемирный день улыбки.

5 октября – День учителя.

6 октября – День работников образования.

7 октября – Всемирный день архитектора и Международный День врача.

8 октября – День юриста в Украине.

9 октября – Всемирный день почты, День риелтора.

10 октября – День работников стандартизации и метрологии, Всемирный день зрения.

11 октября – Международный день девочек.

12 октября – День кадрового работника, Всемирный день хосписов.

13 октября – День художников, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

14 октября – День защитника Украины, Покровы Святой Богородицы, День украинского казачества.

15 октября – Всемирный день борьбы с раком груди, День слепых (Международный день белой трости).

16 октября – Всемирный день анестезиолога, День шефа.

17 октября – Международный день борьбы ликвидации нищеты.

20 октября – Всемирный день статистики, День работника пищевой промышленности, Международный день повара и кулинара.

23 – День работников рекламы.

24 октября - День ООН.

25 октября – День маркетолога, Всемирный день макарон.

27 октября – День автомобилиста.

28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков, День анимации.

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом.

31 октября – Международный день Черного моря, Хеллоуин (Праздник всех святых).