Выходные и праздники в октябре: сколько будем отдыхать

В середине октября у украинцев будет длинный уикенд
В октябре украинцы получат еще один дополнительный выходной и смогут насладиться осенней погодой во время длинного уикенда. Дополнительный выходной приурочен к празднику Дня Защитника Украины – 14 октября.
Всего в октябре получается 22 рабочих дня и девять выходных. 14 октября – это понедельник, поэтому у жителей Украины получится длинный уикенд – 12, 13 и 14 октября. Также 14 октября православные христиане также отмечают большой церковный праздник - Покровы Пресвятой Богородицы.
Выходными дням в октябре будут – 5 и 6 октября, 12 и 13 октября, 19 и 20 октября, 26 и 27 октября.
Выходные и праздники в октябре 2019 (Коллаж РБК-Украина)
1 октября – Международный День музыки, Международный день пожилых людей.
2 октября – Международный день ненасилия.
4 октября – Всемирный день животных, а также Всемирный день улыбки.
5 октября – День учителя.
6 октября – День работников образования.
7 октября – Всемирный день архитектора и Международный День врача.
8 октября – День юриста в Украине.
9 октября – Всемирный день почты, День риелтора.
10 октября – День работников стандартизации и метрологии, Всемирный день зрения.
11 октября – Международный день девочек.
12 октября – День кадрового работника, Всемирный день хосписов.
13 октября – День художников, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы.
14 октября – День защитника Украины, Покровы Святой Богородицы, День украинского казачества.
15 октября – Всемирный день борьбы с раком груди, День слепых (Международный день белой трости).
16 октября – Всемирный день анестезиолога, День шефа.
17 октября – Международный день борьбы ликвидации нищеты.
20 октября – Всемирный день статистики, День работника пищевой промышленности, Международный день повара и кулинара.
23 – День работников рекламы.
24 октября - День ООН.
25 октября – День маркетолога, Всемирный день макарон.
27 октября – День автомобилиста.
28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков, День анимации.
29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом.
31 октября – Международный день Черного моря, Хеллоуин (Праздник всех святых).