Вихідні та свята в жовтні: скільки будемо відпочивати

У середині жовтня в українців буде довгий вікенд
У жовтні українці отримають ще один додатковий вихідний і зможуть насолодитися осінньою погодою під час довгого вікенду. Додатковий вихідний приурочений до свята Дня Захисника України – 14 жовтня.
Всього в жовтні виходить 22 робочих дня і дев'ять вихідних. 14 жовтня – це понеділок, тому у жителів України вийде довгий вікенд – 12, 13 і 14 жовтня. 14 жовтня православні християни відзначають також велике церковне свято - Покрови Пресвятої Богородиці.
Вихідними днями в жовтні будуть – 5 і 6 жовтня, 12 та 13 жовтня, 19 і 20 жовтня, 26 і 27 жовтня.
Вихідні та свята в жовтні 2019 (Колаж РБК-Україна)
1 жовтня – Міжнародний День музики Міжнародний день людей похилого віку.
2 жовтня – Міжнародний день ненасилля.
4 жовтня – Всесвітній день тварин, а також Всесвітній день посмішки.
5 жовтня – День вчителя.
6 жовтня – День працівників освіти.
7 жовтня – Всесвітній день архітектора і Міжнародний День лікаря.
8 жовтня – День юриста в Україні.
9 жовтня – Всесвітній день пошти, День ріелтора.
10 жовтня – День працівників стандартизації і метрології, Всесвітній день зору.
11 жовтня – Міжнародний день дівчаток.
12 жовтня – День кадрового працівника, Всесвітній день хоспісів.
13 жовтня – День художників, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби.
14 жовтня – Дня захисника України, Покрови Святої Богородиці, День українського козацтва.
15 жовтня – Всесвітній день боротьби з раком грудей, День сліпих (Міжнародний день білої тростини).
16 жовтня – Всесвітній день анестезіолога, День шефа.
17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.
20 жовтня – Всесвітній день статистики, День працівника харчової промисловості, Міжнародний день кухаря і кулінара.
23 – День працівників реклами.
24 жовтня - День ООН.
25 жовтня – День маркетолога, Всесвітній день макаронів.
27 жовтня – День автомобіліста.
28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників, День анімації.
29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом.
31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря, Хелловін (Свято всіх святих).