Вихідні та свята в жовтні: скільки будемо відпочивати

Вихідні та свята в жовтні (Колаж РБК-Україна)

У середині жовтня в українців буде довгий вікенд

У жовтні українці отримають ще один додатковий вихідний і зможуть насолодитися осінньою погодою під час довгого вікенду. Додатковий вихідний приурочений до свята Дня Захисника України – 14 жовтня.

Всього в жовтні виходить 22 робочих дня і дев'ять вихідних. 14 жовтня – це понеділок, тому у жителів України вийде довгий вікенд – 12, 13 і 14 жовтня. 14 жовтня православні християни відзначають також велике церковне свято - Покрови Пресвятої Богородиці.

Вихідними днями в жовтні будуть – 5 і 6 жовтня, 12 та 13 жовтня, 19 і 20 жовтня, 26 і 27 жовтня.

Вихідні та свята в жовтні 2019 (Колаж РБК-Україна)

У жовтні відзначають такі свята:

1 жовтня – Міжнародний День музики Міжнародний день людей похилого віку.

2 жовтня – Міжнародний день ненасилля.

4 жовтня – Всесвітній день тварин, а також Всесвітній день посмішки.

5 жовтня – День вчителя.

6 жовтня – День працівників освіти.

7 жовтня – Всесвітній день архітектора і Міжнародний День лікаря.

8 жовтня – День юриста в Україні.

9 жовтня – Всесвітній день пошти, День ріелтора.

10 жовтня – День працівників стандартизації і метрології, Всесвітній день зору.

11 жовтня – Міжнародний день дівчаток.

12 жовтня – День кадрового працівника, Всесвітній день хоспісів.

13 жовтня – День художників, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби.

14 жовтня – Дня захисника України, Покрови Святої Богородиці, День українського козацтва.

15 жовтня – Всесвітній день боротьби з раком грудей, День сліпих (Міжнародний день білої тростини).

16 жовтня – Всесвітній день анестезіолога, День шефа.

17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів.

20 жовтня – Всесвітній день статистики, День працівника харчової промисловості, Міжнародний день кухаря і кулінара.

23 – День працівників реклами.

24 жовтня - День ООН.

25 жовтня – День маркетолога, Всесвітній день макаронів.

27 жовтня – День автомобіліста.

28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників, День анімації.

29 жовтня – Всесвітній день боротьби з інсультом.

31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря, Хелловін (Свято всіх святих).