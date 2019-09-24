Выходные на Новый год и Рождество: украинцев ждет приятный сюрприз

Выходные на Новый 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Украинцы на новогодние праздники могут получить сразу 8 выходных дней

На новогодние и рождественские праздники в начале 2020 года украинцев ожидает приятный сюрприз – если будет утвержден календарь переноса рабочих дней, то жители страны получат длинные каникулы.

В январе 2019 года Кабинет министров издал распоряжение №7-р, в котором руководителям предприятий порекомендовали сделать перенос рабочих дней с понедельника, 30 декабря – на субботу, 21 декабря, со вторника, 31 декабря – на субботу – 28 декабря. Таким образом, на Новый год в 2020 году украинцы смогут получить подряд 4 выходных дня - с воскресенья, 29 декабря по среду, 1 января.

Также в проекте документа о переносе рабочих дней в 2020 году предусматривается рекомендация работодателям сделать еще один перенос – с понедельника, 6 января на субботу, 11 января. Это даст украинцам еще один дополнительный уикенд в 4 выходных дня – с субботы, 4 января по вторник, 7 января.

Ранее мы сообщали о том, что в октябре 2019 года украинцы получат еще один дополнительный выходной – 14 октября. В этот день празднуется День защитника Украины, а также большой церковный праздник – Покровы Пресвятой Богородицы. Таким образом, жители Украины получат длинный уикенд – 12, 13 и 14 октября.