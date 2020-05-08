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Выходные в мае: Укрпочта и Новая почта уточнили свои графики работы на праздники

STYLERЖизнь    08.05.2020 - 11:55
Выходные в мае: Укрпочта и Новая почта уточнили свои графики работы на праздники
Работа Новой почты и Укрпочты 9 мая (Коллаж РБК-Украина)

В Укрпочте и Новой почте рассказали о графике работы на 9 мая

В мае украинцы получили дополнительные выходные в связи с праздником 9 мая, Днем Победы над нацизмом. 9 мая в 2020 году выпадает на субботу, и по закону следующий рабочий день после официального праздника становится выходным. Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 9, 10 и 11 мая.

Как будет работать Новая почта

В субботу, 9 мая – отделения и доставка будут работать по обычному графику субботы.

В воскресенье, 10 мая – отделения и доставка будут работать по графику воскресенья.

В понедельник, 11 мая – отделения и доставка будут работать по графику субботы.

Стоит отметить, что большинство отделений по Украине в субботу работает по укороченному графику, с 8:00 до 19:00. В воскресенье – с 9:00 до 18:00.

Проверить, работает ли ближайшее к вам отделение и уточнить график работы можно тут.

Как будет работать Укрпочта

Большинство отделений Укрпочты будут закрыты в субботу, 9 мая. Однако в каждом городе есть одно или два дежурных отделения, которые работают на выходных и по праздникам.

Посмотреть полный список отделений и их графики можно тут.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ПриватБанке сделали заявление о работе накануне ослабления карантина.

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