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Вихідні у травні: Укрпошта та Нова пошта уточнили свої графіки роботи на свята

STYLERЖиття    08.05.2020 - 11:55
Вихідні у травні: Укрпошта та Нова пошта уточнили свої графіки роботи на свята
Робота Нової пошти, Укрпошти 9 травня (Колаж РБК-Україна)

В Укрпошті і Новій пошті розповіли про графік роботи на 9 травня

У травні українці отримали додаткові вихідні у зв'язку зі святом 9 травня, Днем Перемоги над нацизмом. 9 травня у 2020 році випадає на суботу, і за законом наступний робочий день після офіційного свята стає вихідним. Таким чином, українці відпочиватимуть три дні поспіль – 9, 10 і 11 травня.

Як буде працювати Нова пошта

У суботу, 9 травня – відділення і доставка будуть працювати за звичайним графіком суботи.

У неділю, 10 травня – відділення і доставка будуть працювати за графіком неділі.

У понеділок, 11 травня – відділення і доставка будуть працювати за графіком суботи.

Варто відзначити, що більшість відділень по Україні в суботу працює по скороченому графіку, з 8:00 до 19:00. У неділю – з 9:00 до 18:00.

Перевірити, чи працює найближче до вас відділення та уточнити графік роботи можна тут.

Як буде працювати Укрпошта

Більшість відділень Укрпошти будуть закриті у суботу, 9 травня. Однак у кожному місті є одне або два чергових відділення, які працюють на вихідних та у свята.

Подивитися повний список відділень та їх графіки можна тут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ПриватБанку зробили заяву про працю напередодні ослаблення карантину.

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