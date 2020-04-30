Майские праздники в Украине: график работы Укрпочты, Новой почты и банков

Майские праздники в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Как изменились графики работы Новой почты, Укрпочты и банков на майские праздники

Начало мая в Украине начнется с продолжительных выходных. Официальными выходными днями станут 1-3 мая, с пятницы до воскресенья и с 9 по 11 мая, с субботы до понедельника. Как будут в эти дни работать банки, Новая почта и Укрпочта – в материале Styler.

Выходной в пятницу, 1 мая – в честь Дня труда. Выходной в понедельник, 11 мая – это перенесенный по закону выходной день, так как День победы выпадает на субботу.

Работа Новой почты на майские праздники

В организации сообщили, что не будут останавливать свою работу на праздники, но график немного будет изменен.

Пятница, 1 мая – отделения и доставка будут работать по графику субботы.

Суббота, 9 мая – отделения и доставка будут работать по графику субботы.

Воскресенье, 10 мая – отделения будут работать по графику воскресенья.

Понедельник, 11 мая – отделения и доставка будут работать по графику субботы.

Как будет работать Укрпочта на майские праздники

Укропочта дала пока график работы только на первый майский уик-энд. Отмечается, что большинство отделений в пятницу, 1 мая, будут закрыты. Однако в каждом регионе будет работать по одному отделению по укороченному графику, до 15:00 или 17:00 часов. Более детальный список отделений можно посмотреть тут.

Работа банков на майские праздники

В пятницу, 1 мая, отделения банков работать не будут. В субботу, 2 мая, будут работать дежурные отделения, которые обычно открыты в эти дни. В следующие выходные, с 9 по 11 мая – отделения банков работать не будут совсем.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские банки изменили график работы и названа причина.