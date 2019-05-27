Выходные в июне: сколько дней будем отдыхать

Выходные в июне 2019 (коллаж РБК-Украина)

В июне 2019 украинцы будут отдыхать 12 дней

В июне 2019 жители Украины будут иметь дополнительные выходные.

Так, отдыхать мы будем с 15 по 17 число первого месяца лета. Это связано с Троицей. Этот праздник приходится на воскресенье, 16 июня. А согласно Кодексу законов о труде, следующий день будет нерабочим.

Троица в 2019 году в Украине выпадает на 16 июня (иллюстративное фото)

К слову, по данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), среди официальных праздников Троица является важной для 37,2% украинцев.

Также дополнительный отдых украинцы получат 28 июня - в День Конституции. При этом предпраздничный день (четверг, 27 июня) будет укороченный на один час. Добавим, что по данным КМИС, День Конституции Украины - важный праздник для 8,2 % жителей нашей страны.

День Конституции 28 июня будет выходным днем (иллюстративное фото)

Всего же количество праздничных и выходных дней в июне 2019 составляет 12 (1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29 и 30 июня). Работать мы с вами будем 18 дней.

Все праздничные и выходные дни в июне 2019 (календарь на июнь)

Напомним, что украинцы в этом году будут иметь еще несколько длинных выходных. Когда и сколько будем отдыхать - читайте в материале Styler.

Отметим, что в Украине уже совсем скоро появится новый праздник.