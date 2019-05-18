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В июне украинцы будут отдыхать 12 дней из 30

Новости » Общество    18.05.2019 - 08:20
В июне украинцы будут отдыхать 12 дней из 30
Фото: лето в Киеве (РБК-Украина)

Троица и День Конституции добавят два выходных дня

В июне 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 12 выходных дней и 18 рабочих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, выходной день в воскресенье, 16 апреля, на который выпадает Троица, переносится на понедельник, 17 апреля.

Кроме того, выходным является и праздничный день 28 июня, когда в Украине отмечается День Конституции.

Таким образом, на два уик-энда будет по три выходных дня - 15-17 июня и 28-30 июня.

Напомним, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) осенью 2018 года, среди официальных праздников Троица является важной для 37,2% украинцев, День Конституции - для 8,2%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

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