Сколько будем отдыхать в 2019 году: все длинные выходные

Все длинные выходные в 2019 году (коллаж РБК-Украина)

Украинцы в 2019 году будут иметь сразу несколько длинных выходных. Когда и сколько будем отдыхать - читайте в материале Styler

Следующие длинные выходные ждут украинцев уже в июне по случаю Троицы - с 15 по 17 число первого месяца лета. Это связано с тем, что этот религиозный праздник приходится на воскресенье. Поэтому понедельник, 17 июня, будет нерабочим днем.

Отдыхать украинцы также будут на государственный праздник День Конституции, который выпадает на пятницу, 28 июня. Таким образом, выходными будут 28, 29 и 30 числа месяца.

Июль будет рабочим, а вот в августе День Независимости Украины, который наша страна отмечает в субботу, 24 августа, принесет дополнительный выходной - в понедельник, 26 августа.

День Независимости (фото: twitter.com/AndriyParubiy)

Следующие длинные выходные будут ждать украинцев уже в октябре - в понедельник, 14 октября, мы будем праздновать День защитника Украины. Поэтому есть шанс три дня провести, например, на море. Ведь это как раз так называемый "бархатный" сезон.

День защитника Украины (фото: РБК-Украина)

В декабре 2019-го в Украине будут отмечать Католическое Рождество. Таким образом, среда, 25 декабря, - станет еще одним выходным.

Кроме всего прочего, чиновники предлагают увеличить количество выходных на новогодние праздники в 2019 году. Если правительство пойдет на такой шаг, то 30 декабря (понедельник) и 31 декабря (вторник) украинцам придется отработать в другие дни. Зато на Новый год мы с вами получим аж четыре выходных: с 29 декабря 2019-го (воскресенье) до 1 января 2020-го (среда).

Новый год (фото: РБК-Украина)

Напомним, что в Украине уже совсем скоро (в июне) появится новый праздник.

Также чиновники планируют отметить "красным" день, в который украинцы будут почитать тех, кто стал жертвой дискриминации по религиозному признаку.