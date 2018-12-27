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Украинцы назвали самые важные праздники

Новости » Общество    27.12.2018 - 16:07
Украинцы назвали самые важные праздники
Фото: новогодняя ярмарка (Виталий Носач, РБК-Украина)

В тройку любимых праздников стабильно входят Рождество, Пасха и Новый год

Для большинства украинцев ключевые официальные праздники являются важными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

По рейтингу популярности праздники упорядочиваются таким образом:

  • Рождество Христово - 82,2%
  • Пасха - 81,7%
  • Новый год - 75,3%
  • Международный женский день - 42,9%
  • Троица - 37,2%
  • День Победы - 35%
  • День Независимости Украины - 22%
  • День защитника Украины - 14,4%
  • День международной солидарности трудящихся - 10,8%
  • День Конституции - 8,2%

Как отмечают социологи, по сравнению с предыдущими опросами, наиболее существенно выросла значимость празднования Дня Независимости, увеличилось значение таких праздников, как День защитника Украины и День Конституции. Несколько уменьшилась доля населения, для которой среди любимых праздников были Международный женский день. Стабильно в тройке любимых праздников остаются Рождество и Пасха Новый год.

КМИС провел собственный опрос с 26 октября по 4 ноября 2018 года среди 2043 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8%-для показателей близких к 25%, 2,0%-для показателей близких к 10%, 1,4%-для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса, две трети (66%) украинцев против восстановления Советского Союза.

Отметим, что по данным опроса, который проводился по заказу Института социологии НАН Украины, наиболее распространенной идентификацией среди украинцев является национально-демократическая (11,5%).

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