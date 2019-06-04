ПриватБанк меняет график работы в июне: названа причина

ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

В связи с праздниками не все отделения ПриватБанка будут работать

ПриватБанк в июне изменит график работы. Напомним, что украинцы получат дополнительные выходные в этом месяце в связи с двумя праздниками. Два раза в первом летнем месяце жители Украины смогут отдохнуть по три дня подряд.

В связи с Троицей, украинцы будут отдыхать три дня подряд, с 15 по 17 июня. Праздник выпадает на воскресенье, а согласно Кодексу законов о труде, понедельник, который наступает после праздничного дня – выходной.

Следующим длинным уик-эндом станет период с 28 по 30 июня, так как 28 - День Конституции Украины. Кроме того, в четверг, 27 июня, рабочий день будет сокращен на один час.

Все праздничные и выходные дни в июне 2019 (календарь на июнь)

Как рассказали Styler сотрудники ПриватБанка, в июне изменится график работы некоторых отделений.

В частности, в воскресенье, 16 июня, будут работать только отделения с графиком работы в праздничные дни. Все остальные отделения будут закрыты.

В понедельник, 17 июня, будут работать только отделения с графиком работы в праздничные дни. Все остальные отделения работать не будут.

В пятницу, 28 июня, будут работать только отделения с графиком работы в праздничные дни. Все остальные отделения работать не будут.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в 2019 году украинцы будут иметь еще несколько дополнительных выходных.

А также мы писали о том, что украинцы назвали самые важные праздники.