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ПриватБанк змінює графік роботи у червні: названа причина

STYLERЖиття    04.06.2019 - 07:33
ПриватБанк змінює графік роботи у червні: названа причина
ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

У зв'язку зі святами не всі відділення Приватбанку будуть працювати

ПриватБанк в червні змінить графік роботи. Нагадаємо, що цього місяця українці отримають додаткові вихідні у зв'язку з двома святами. Два рази в першому літньому місяці жителі України зможуть відпочити по три дні поспіль.

У зв'язку з Трійцею, українці відпочиватимуть три дні поспіль, з 15 по 17 червня. Свято випадає на неділю, а згідно з Кодексом законів про працю, понеділок, який настає після святкового дня - вихідний.

Наступним довгим вік-ендом стане період з 28 по 30 червня, так як 28 - День Конституції України. Крім того, у четвер, 27 червня, робочий день буде скорочений на одну годину.

ПриватБанк змінює графік роботи у червні: названа причина

Всі святкові і вихідні дні в червні 2019 (календар на червень)

Як повідомили Styler співробітники ПриватБанку, в червні зміниться графік роботи деяких відділень.

Зокрема, у неділю, 16 червня, працюватимуть лише відділення з графіком роботи в святкові дні. Всі інші відділення будуть зачинені.

У понеділок, 17 червня, працюватимуть лише відділення з графіком роботи в святкові дні. Всі інші відділення працювати не будуть.

У п'ятницю, 28 червня, працюватимуть лише відділення з графіком роботи в святкові дні. Всі інші відділення працювати не будуть.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в 2019 році українці будуть мати ще кілька додаткових вихідних

А також ми писали про те, що українці назвали найважливіші свята.

Вихідні у червні: скільки днів будемо відпочивати У Приват24 з'явилася нова важлива функція: що вона дасть українцям
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