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Выгорел весь салон: в Киеве на ходу загорелась маршрутка (фото, видео)

STYLERЖизнь    18.07.2019 - 13:37
Выгорел весь салон: в Киеве на ходу загорелась маршрутка (фото, видео)
Маршрутка загорелась на ходу в Киеве (фото: kiev.informator.ua/коллаж РБК-Украина)

Водитель маршрутки почувствовал дым и вызвал спасателей

Сегодня, 18 июля, в Киеве загорелась маршрутка на Броварском проспекте возле станции метро "Лесная". Инцидент произошел около 8:45 в автобусе, который курсирует по маршруту Киев-Бровары. Об этом сообщает Информатор.

Водитель маршрутки рассказал, что после того, как он высадил всех пассажиров из салона на конечной остановке, он поехал на разворот. В этот момент произошло возгорание, и он почувствовал запах дыма.

Выгорел весь салон: в Киеве на ходу загорелась маршрутка (фото, видео)Выгорел весь салон: в Киеве на ходу загорелась маршрутка (фото, видео)

Маршрутка загорелась на ходу в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

Мужчина сразу же вызвал пожарных, которые к 9:07 полностью ликвидировали возгорание. В инциденте, к счастью, никто не пострадал, но салон маршрутки выгорел полностью.

Выгорел весь салон: в Киеве на ходу загорелась маршрутка (фото, видео)Выгорел весь салон: в Киеве на ходу загорелась маршрутка (фото, видео)

Маршрутка загорелась на ходу в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

На место происшествия приехали бригады ГСЧС, медики и правоохранительные органы. Причины возгорания устанавливаются.

Маршрутка загорелась на ходу в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что в Запорожье дотла сгорела маршрутка. Инцидент произошел в районе Центрального рынка города около 7:20. О пострадавших ничего известно не было.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове на ходу загорелась маршрутка, которая была набита людьми. Происшествие произошло на жилой улице возле частных домов.

Мы также писали о том, что пассажирам пришлось самостоятельно тушить поезд, который загорелся во Львовской области. Люди таскали воду ведрами из пруда.

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