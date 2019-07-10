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Таскали воду ведрами из пруда: пассажирам пришлось самостоятельно тушить поезд (видео)

STYLERЖизнь    10.07.2019 - 20:02
Таскали воду ведрами из пруда: пассажирам пришлось самостоятельно тушить поезд (видео)
Во Львовской области загорелся пассажирский поезд (Коллаж РБК-Украина)

Пассажиры поезда не растерялись и начали активно тушить пожар самостоятельно

Во Львовской области загорелся поезд и пассажирам до приезда спасателей пришлось тушить его самостоятельно. Об этом рассказал один из пассажиров, Александр Кириленко на своей странице в Facebook.

Пожар произошел на отрезке Ходоров-Львов, возле станции Подмонастырь. Сначала загорелся локомотив и поезд остановился. Огнетушители потушить пожар не помогли и мужчины взяли ведра и начали бегать к ближайшему пруду, набирать воду, чтобы потушить огонь.

Через 10 минут им на помощь прибыла пожарная бригада и скорая помощь из села Бибрка и тогда совместными усилиями пожар был локализован и потушен.

 

Под Львовом загорелся пассажирский поезд (фото: facebook.com/o.m.kyrylenko)

Для пассажиров пригнали другой локомотив, который доставил их во Львов. Однако поезд прибыл с существенной задержкой.

"Поезд загорелся перед остановкой "Подмонастырь". Огнетушители не помогли, поэтому мы дотянулись до ближайшего пруда, чтобы можно было набирать воду и гасить пожар ведрами. Мужчины повыходили с вагонов, сбежались местные с ведрами, все встали в несколько рядов и общими усилиями пытались погасить пожар. Но дым не прекращал валить, а огонь показывал из окон языки", - написал Александр Кириленко и добавил, что хотел приехать во Львов пораньше, но в результате приехал с опозданием в полтора часа.

Таскали воду ведрами из пруда: пассажирам пришлось самостоятельно тушить поезд (видео)

Скриншот поста (facebook.com/o.m.kyrylenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.

А также рассказывали о том, что в Днепре в очередной раз загорелась электричка.

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