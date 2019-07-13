Была набита людьми: в Харькове на ходу загорелась маршрутка (видео)

Маршрутка с пассажирами загорелась в Харькове (иллюстративное фото: УНИАН)

Маршрутку сначала тушили местные жители

В Харькове во время движения загорелась маршрутка. В это время транспорт был набит пассажирами. Инцидент случился на жилой улице возле частных домов, пишет ТСН.

К счастью, пассажиры успели выбежать из салона. Тем не менее, салон машрутного такси изнутри полностью выгорел.

Известно, что ЧП случилось с маршруткой №61, которая курсирует с Центрального рынка на Лысую гору.

"Маршрутку сначала безуспешно тушили с соседями до приезда пожарных", - рассказал очевидец Сергей Погребняк, который предоставил видео.

Отметим, что пользователи сети сильно возмущены инцидентом. Они считают, что такой частный транспорт должен быть ликвидирован.

Маршрутка с пассажирами загорелась в Харькове (видео: YouTube/ТСН)

"Ну что там, билетики у всех есть? А недавно видео было о (в кавычках) опасных нелегальных автобусах. Что теперь скажешь, Илон Маск?" - написал один из пользователей

"Какая-то бабка в конце салона: "Закройте окно, мне холодно..." - шутит другой.

"Надо на законодательном уровне признать маршрутки "Богдан" геноцидом украинского народа", - поделился мнением еще один комментатор.

Ранее мы псиали, что во Львовской области загорелся поезд, и пассажирам до приезда спасателей пришлось тушить его самостоятельно.