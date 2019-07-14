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Утро началось не с кофе: в Запорожье дотла сгорела маршрутка (видео)

STYLERЖизнь    14.07.2019 - 16:33
Утро началось не с кофе: в Запорожье дотла сгорела маршрутка (видео)
Коллаж (РБК-Украина)

О пострадавших пока не сообщается

14 июля рано утром в Запорожье загорелась маршрутка. Транспортное средство сгорело полностью. Инцидент произошел в районе Центрального рынка города.

Видео пожара опубликовали на странице в Instagram zp_news.

"На Калантыровке, около 7:20, у водителя маршрутки, утро началось не с кофе" - подписали видео.

В ролике показано, как горит маршрутка, а за ней находится пожарная машина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Запорожье (@zp_news)

Отмечается, что на месте ЧП работали сотрудники ГСЧС. О пострадавших не сообщается. Детали происшествия станут известны позже.

Пользователи сети прокомментировали видео пожара маршрутки и выразили надежду, что никто не пострадал.

  • Калантыровка такая Калантыровка.
  • Надеюсь, никто не пострадал.
  • Чоо, лол прямо за переездом.

Как мы ранее писали, вчера, 13 июля на полном ходу загорелась маршрутка в Харькове. Отмечается, что из-за пожара автобус выгорел дотла. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Причина инцидента устанавливается.

Кстати, в Киеве 9 июля на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Инцидент произошел возле станции метро "Лесная" на Броварском проспекте. Вследствие пожара никто не пострадал.

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