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Вот так выглядят укрытия в школах Киева, которые будут работать с 1 сентября (фото)

Более 400 школ Киева будут работать офлайн (фото: КГГА)
Автор: Дмитрий Войналович

В Киеве более 400 школ готовы принять с 1 сентября учеников в режиме офлайн. Образовательные учреждения имеют все для того, чтобы школьники могли учиться за партами. В частности, все они обустроены укрытиями.

Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Киевской городской государственной администрации.

Как будут учиться дети в Киеве с 1 сентября

На сегодняшний день в столице - около 180 тысяч школьников, и 138 тысяч из них начнут учебный год в режиме офлайн.

В КГГА отмечают, что 421 коммунальная школа готова к учебному году. В автономном режиме смогут работать лишь школы, где есть укрытие или такой объект есть рядом в пешей доступности (школы по соседству, метрополитен и т. п.).

При этом, как говорил мэр столицы Виталий Кличко ранее, 22 муниципальные школы будут работать исключительно онлайн, поскольку возле них укрытий нет.

"Сейчас школы, в которых есть укрытия, готовы одновременно принять 145 тысяч человек, а заявления об очном обучении детей написали 138 тысяч родителей. Количество мест в укрытиях колеблется, поэтому одновременно в очном учебном процессе могут принимать участие педагоги и школьники количеством не больше, чем вместимость укрытия", - говорится в сообщении КГГА.

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Заметим, что родители могут изменить формат обучения ребенка в течение года. Ученики школ, которые не откроются для очного обучения, могут при наличии мест перейти в другое учреждение для образования офлайн.

Как выглядят укрытия в школах Киева

Чтобы образовательный процесс не прекращался во время тревоги, в укрытиях обустроены учебные классы, где есть стулья, парты.

Также обустроены лежачие места, есть игровые комнаты, санузлы.

Каждый день в школах столицы будет начинаться с напоминания о мерах безопасности.

Укрытие в школах Киева (фото: КГГА / Виталий Кличко)

Отметим, что в некоторых учебных заведениях обустройство укрытий еще продолжается и его планируют завершить до конца сентября.

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Ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал детали о том, как будут учиться дети в новом учебном году.

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