Формы обучения и объем времени на домашние задания: что ждет школьников с 1 сентября

Организация образовательного процесса не должна приводит к перегрузке учеников. Кроме того, у школьников должны быть безопасные, безвредные и здоровые условия получения образования.

В Министерстве образования и науки Украины выпустили новые рекомендации по организации образовательного процесса в новом учебном году и рассказали, сколько времени дети должны тратить на домашнее задание.

В МОН отмечают, что расписание уроков, распределение нагрузки в течение недели, продолжительность занятий и перерывов должно осуществляться согласно с требованиями Санитарного регламента.

Сколько времени отводится для домашних заданий

Самоподготовка вне учебы в 9-11 классах - не более 2 часов

Самоподготовка в 6-9 классах - не более 1,5 часа

Самоподготовка в 3-5 классах - не более 1 часа в день

Ученикам 1-2 классов рекомендуется не задавать домашнее задание

Форматы обучения

Образовательный процесс может осуществляться в очном и дистанционном режиме, а также в смешанном режиме - очный + дистанционный.

Возможно сочетание различных занятий - практические, лабораторные занятия проводятся очно, лекции - дистанционно.

Или для разных групп одного класса: часть учеников учится очно, часть синхронно с ними - дистанционно. При таком формате ученики на дистанционном режиме должны иметь возможность получать консультации.

Кроме того, при таком режиме должна определяться очередность очного и дистанционного обучения с целью обеспечения равных условий обучения.

При недостатке мест в школьных укрытиях для всех участников дистанционного процесса, возможна организация обучения отдельных предметов в дистанционном формате.

Какие формы еще может выбрать школа и родители

При необходимости учебное заведение может организовать индивидуальные формы получения образования: экстернат, семейная (домашняя), реализация индивидуальной образовательной траектории ученика.

Форма организации образовательного процесса зависит об ситуации безопасности в каждом населенном пункте и определяется решением военно-гражданских администраций. Решения принимаются при участии родителей.

Если родители не согласны с очной формой обучения, они вправе выбрать дистанционную форму или индивидуальный график обучения, а также перевести ребенка на экстернатную форму обучения.

Форма организации образовательного процесса в течении учебного года может меняться - в зависимости от ситуации безопасности в населенном пункте.